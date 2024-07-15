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18:26, 15 июля 2024Экономика

В Германии на переезд хомяков потратят миллионы евро

В Германии выделят €2,5 миллиона на переселение хомяков для строительства школы

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

В немецком городе Эрфурт собираются потратить 2,5 миллиона евро на переселение диких хомяков. На свободной от хомяков территории построят новый кампус школы, сообщает издание Thüringer Allgemeine.

Для строительства нового кампуса школы в Эрфурте рассматривали 19 участков, но подошел только один, и он оказался заселен хомяками. Эти животные являются строго охраняемыми в Германии. Деньги будут потрачены на создание для хомяков благоприятных условий на других территориях.

Ранее в России прошло массовое переселение белок. Этих животных переместили из Москвы в парк города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе. Инициатором переселения выступила жительница Ямала Оксана Ермакова. Она выдвинула предложение о восполнении популяции белок в этом городе и получила от властей финансирование.

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      Мария Черкасова
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