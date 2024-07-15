Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:51, 15 июля 2024Бывший СССР

В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат

В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 американский военный советник

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве умер американский дипломат, занимавшийся вопросом поставок Украине западных истребителей F-16. Об этом сообщает «Страна».

Военный советник Ричард Гарри Кирлин скончался еще 24 июня, однако его личность была раскрыта только сейчас. Он приехал на Украину за десять дней до гибели. Ранее мужчина служил в ВВС США, в Пентагоне и Госдепартаменте.

Причина смерти не раскрывается. Вскрытие не проводилось, поскольку тело сразу было передано в американскую дипмиссию. По информации Newsweek, мужчина страдал от высокого холестерина.

Ранее аналитик Галлагер Фенуик в эфире телеканала LCI допустил два последствия передачи Киеву американских истребителей F-16. «Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением», — сказал эксперт. Вторым последствием, более конкретным и тревожным, Фенуик считает попадание самолетов в руки российских экспертов, даже после того, как их собьют. Специалисты смогут изучить их работу, посмотреть, как работают приборы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

      В Киеве признали общение части украинцев на русском языке

      Госохрану Трампа усилили после покушения

      Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом

      Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

      Новой девушкой Джонни Деппа оказалась российская модель

      Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»

      Российский губернатор отреагировал на желание жителей обратиться к Путину

      В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат

      В Венгрии опровергли сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше