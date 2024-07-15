В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат

В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 американский военный советник

В Киеве умер американский дипломат, занимавшийся вопросом поставок Украине западных истребителей F-16. Об этом сообщает «Страна».

Военный советник Ричард Гарри Кирлин скончался еще 24 июня, однако его личность была раскрыта только сейчас. Он приехал на Украину за десять дней до гибели. Ранее мужчина служил в ВВС США, в Пентагоне и Госдепартаменте.

Причина смерти не раскрывается. Вскрытие не проводилось, поскольку тело сразу было передано в американскую дипмиссию. По информации Newsweek, мужчина страдал от высокого холестерина.

Ранее аналитик Галлагер Фенуик в эфире телеканала LCI допустил два последствия передачи Киеву американских истребителей F-16. «Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением», — сказал эксперт. Вторым последствием, более конкретным и тревожным, Фенуик считает попадание самолетов в руки российских экспертов, даже после того, как их собьют. Специалисты смогут изучить их работу, посмотреть, как работают приборы.