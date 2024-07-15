В Кремле прокомментировали данные о предложениях Орбана по Украине

Песков: Россия не знает содержания письма Орбана с предложениями по Украине

Россия не знает конкретного содержания письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидерам Европейского союза (ЕС), в котором перечислены предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что в ходе визита в Москву венгерский лидер излагал основные параметры своего подхода к установлению мира на Украине.

Ранее советник Орбана сообщил, что премьер направил европейским лидерам предложения по урегулированию украинского конфликта по итогам переговоров на Украине, в России и США.