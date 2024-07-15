Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 15 июля 2024Мир

Орбан направил лидерам ЕС предложения по миру на Украине

Орбан направил лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам государств Европейского союза (ЕС) предложения по урегулированию украинского конфликта после своих визитов на Украину, в Россию и США. Об этом сообщил советник венгерского лидера и его однофамилец Балаж Орбан, передает ТАСС.

«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — заявил советник премьера.

По его словам, план венгерского лидера по установлению мира на Украине «сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза».

Балаж Орбан призвал страны ЕС изменить политический курс в том случае, если они стремятся к урегулированию украинского конфликта и желают иметь решающий голос в мирном процессе.

2 июля Орбан посетил с официальным визитом Киев и обсудил урегулирование конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Орбан прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

12 июля венгерский лидер встретился во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась после участия Орбана в вашингтонском саммите НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на граждан кредиты

      В России подорожал вывоз отходов

      В России испытали защищающее от FPV-дронов одеяло

      Орбан продолжит свою миротворческую миссию по Украине

      В Индии состоялась свадьба века. На нее потратили 600 миллионов долларов, за торжеством следил весь мир. Как оно прошло?

      Смолов заявил о желании вернуть в «Краснодар» Мамаева

      Глава Рособрнадзора призвал брать в школы детей мигрантов только при одном условии

      Обезвреженный над Россией БПЛА повредил емкость для хранения нефти

      Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

      Месси обновил собственный мировой рекорд по числу завоеванных титулов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше