Орбан направил лидерам ЕС предложения по миру на Украине

Орбан направил лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам государств Европейского союза (ЕС) предложения по урегулированию украинского конфликта после своих визитов на Украину, в Россию и США. Об этом сообщил советник венгерского лидера и его однофамилец Балаж Орбан, передает ТАСС.

«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии», — заявил советник премьера.

По его словам, план венгерского лидера по установлению мира на Украине «сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза».

Балаж Орбан призвал страны ЕС изменить политический курс в том случае, если они стремятся к урегулированию украинского конфликта и желают иметь решающий голос в мирном процессе.

2 июля Орбан посетил с официальным визитом Киев и обсудил урегулирование конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Орбан прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

12 июля венгерский лидер встретился во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась после участия Орбана в вашингтонском саммите НАТО.