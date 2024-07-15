В Латвии решили запретить въезд автомобилей с белорусскими номерами

В Латвии решили запретить въезд машин с белорусскими номерами из России и РБ

В Латвии решили запретить въезд на свою территорию автомобилей с белорусскими номерами из России и Белоруссии. Об этом сообщает Служба государственных доходов республики.

С 16 июля легковым автомобилям с белорусскими номерами будет запрещен въезд на территорию Евросоюза через пункты пропуска в Латвии. При этом, если владелец машины откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то у него могут конфисковать транспортное средство.

Ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций.

Ранее Литва заблокировала въезд на свою территорию грузовиков из Белоруссии. С вечера 13 июля литовские пограничники оформили только 40 грузовиков, с 14 июля их перестали пропускать вовсе.