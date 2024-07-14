Европейская страна заблокировала въезд грузовиков из Белоруссии

Таможня Белоруссии: Литва приостановила пропуск транспорта через КПП на границе

Литва приостановила пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) Мядининкай-Каменный Лог. О решении европейской страны заблокировать границу со ссылкой на Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщает ТАСС.

По данным профильного комитета, выезда в Литву ожидают около 500 грузовиков.

«Сопредельная сторона с 03:00 до 09:00 14 июля остановила оформление легковых авто и автобусов, следующих из Беларуси. С 9:00 прием литовцами возобновлен, но неритмичен — оформлено только три автобуса и пять легковушек, прибывших из Беларуси», — пояснили в ведомстве.

С вечера 13 июля по утро воскресенья литовские пограничники оформили только 40 грузовиков. С того момента европейская сторона не пропустила ни одного транспортника. При этом в направлении Белоруссии оформление транспорта производилось в штатном режиме.

Граничащие с бывшей республикой СССР страны Евросоюза прекратили работу нескольких КПП. На границе с Литвой сейчас работает только два пункта, аналогичное число точек работает на границе с Польшей. Пересечь границу с Латвией и Белоруссией можно лишь в одном из двух пунктов пропуска.

В конце июня Эстония закрыла КПП в Нарве на границе с РФ. Такое решение объяснили «обеспечением безопасности людей». По словам путешественницы, которая оказалась в очереди на российско-эстонской границе, эстонские таможенники вышли к людям и сказали, что приняли решение закрыть границу. В Полицейской и пограничной службе Эстонии (PPA) позднее заявили, что готовы при необходимости закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.