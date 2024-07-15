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17:20, 15 июля 2024Бывший СССР

В Литве закроют программу получения образования украинскими беженцами по просьбе Киева

В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами

Фото: Changbok Ko / Unsplash

Власти Литвы закроют программу получения высшего образования беженцами с Украины по просьбе Киева. Об этом пишет LRT.

Отмечается, что государство продолжит возмещать стоимость обучения для уже поступивших в высшие учебные заведения Литвы, но не будет предоставлять эту услугу прибывающим в страну украинцам.

«Это желание украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — сообщили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы.

По словам чиновников, все мероприятия по оказанию помощи беженцам организуются соответственно потребностям Украины и не должны способствовать «утечке мозгов» из страны.

Ранее литовский сейм в первом чтении одобрил законопроект об ограничении срока бесплатного проживания для беженцев с Украины. По данным источника, свыше 60 процентов украинских беженцев нашли на территории страны работу и теперь власти хотят обязать их подавать декларацию о доходах.

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      Валентин Карант
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