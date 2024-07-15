В Москве возобновили строительство новой станции на Кольцевой линии метро

Собянин: станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро достроят через 4-5 лет

В Москве возобновили активное строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает РИА Новости.

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется», — заявил глава города. Достроить новую станцию Кольцевой линии, по словам Собянина, должны через 4-5 лет. Мэр уточнил, что стройка длится с 1950 года.

«В разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить одни из самых насыщенных веток метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, на которой в целом перевозится в сутки около двух миллионов человек. Соединение крайне важное, нужное для пассажиров, но реализация этого проекта крайне и крайне сложная», — рассказал Собянин.

Столичный глава отметил, что придется продолжить запасные тоннели, построить саму станцию и соединить их с Люблинско-Дмитровской (салатовой) линией метро. Кроме того, нужно создать пешеходные переходы, по которым можно будет выйти на проспект Мира. «И все это под землей практически в ручном режиме должно быть построено. Тем не менее, мы решились на этот проект», — заключил мэр.

К концу 2024 года в Москве собираются достроить и сдать восемь новых станций метро — «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка» Троицкой линии метрополитена, а также «Потапово» Сокольнической линии.