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13:32, 26 июня 2024Экономика

В Москве достроят восемь станций метро

В столице к концу года завершат строительство восьми станций метро

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве к концу года должны достроить и сдать восемь новых станций метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Речь идет о станциях «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка» Троицкой линии метрополитена, а также «Потапово» Сокольнической линии.

В настоящее время в столице в активной стадии строительства находится 16 станций метро: 11 на Троицкой линии, три — на Рублево-Архангельской, одна на Сокольнической и одна на Кольцевой. Достроить центральный участок Троицкой линии от «Новаторской» до «ЗИЛа» планируют в 2025 году, добавил Загрутдинов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за год после открытия на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена на линии было совершено 340 миллионов поездок, а по будням веткой пользуется более 1,3 миллиона человек. При этом более 10 процентов поездок на БКЛ приходятся на новых пассажиров, которые раньше не пользовались общественным транспортом. Они пересели на метро из такси и собственных автомобилей.

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      Мария Черкасова
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