В России один поезд влетел в другой на большой скорости

В Белгородской области столкнулись два поезда, один человек погиб

Два железнодорожных состава столкнулись в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям канала, ЧП произошло 13 июля на горно-обогатительном комбинате в городе Губкине. Из-за технической неисправности электропоезд скатился по уклону и на скорости около 100 километров в час врезался в другой состав.

Двоих пострадавших, которые находились в кабине одного из локомотивов, доставили в больницу, одного из мужчин спасти не удалось.

14 июля стало известно, что в Воронежской области с рельсов сошел грузовой поезд, никто не пострадал. При этом никто не пострадал.

