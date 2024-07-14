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16:32, 14 июля 2024Россия

В Воронежской области с рельсов сошел грузовой поезд

В Воронежской области на станции Лиски с рельсов сошел грузовой поезд

Кадр: Telegram-канал 112

В Воронежской области с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Поезд сошел с путей в 13:45 мск на станции Лиски. Как отмечают источники, в инциденте никто не пострадал. Сейчас ремонтные бригады РЖД ликвидируют последствия аварии. На место также направили восстановительный поезд.

Ранее стало известно о задержке составов в Нижегородской области. Два пригородных поезда и два поезда дальнего следования задержали из-за горящей травы. Возгорание произошло в полосе отвода железной дороги на перегоне между станциями Зименки и Разъезд. Это изменило расписание четырех поездов.

Вечером 26 июня под Интой в Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск. Причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков. Всего в составе поезда было 14 вагонов, 9 из них перевернулись. В поезде находилось 232 пассажира. После инцидента в республике ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Владимира Уйба.

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      Вячеслав Агапов
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