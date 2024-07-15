В России ребенок попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания

В Приморье мальчик попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания

В Приморье ребенок попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания под водой. Об этом сообщает издание NEWS.VL в Telegram.

10-летний мальчик нырнул в реку, после чего потерял сознание. После этого школьника отнесло в сторону, где его заметил находившийся рядом мужчина. Он бросился в воду и вытащил ребенка.

Несмотря на спасение, мальчик на берегу не подавал признаков жизни. Его смогли реанимировать на берегу. В больницу школьника доставили на попутке — свободных автомобилей скорой помощи в это время не было.

Ранее в Петербурге 13-летний ученик попал в больницу прямо с футбольного поля. Во время матча он неудачно упал, в результате чего у школьника произошел разрыв селезенки. На момент госпитализации врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое.