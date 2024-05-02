13-летнего россиянина забрали с футбола в больницу с разорванной селезенкой

В Петербурге подростка забрали с футбола в больницу с разорванной селезенкой

В Санкт-Петербурге 13-летнего подростка забрали в больницу с разорванной селезенкой с футбольного поля. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, юный россиянин неудачно упал во время соревнований, пытаясь завладеть мячом.

В тяжелом состоянии школьника доставили в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в реанимацию. По данным «Фонтанки», подросток застрахован, его родители претензий ни к кому не предъявляли.

До этого стало известно, что у 11-летнего петербуржца произошел разрыв селезенки после встречи с самокатчиком.

Несовершеннолетнему вызвали скорую помощь. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Еще раньше в Петербурге 52-летняя женщина на электросамокате не заметила детсадовца и врезалась в него.