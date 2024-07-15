Алиханов: РФ планирует к 2030 году увеличить выпуск редких металлов в восемь раз

В России собрались резко увеличить производство редких металлов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

По его словам, выпуск редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в РФ планируют нарастить в восемь раз к 2030 году. Глава ведомства отметил, что ранее в России уже были созданы технологии добычи таких металлов и переработки сложных руд.

В ходе мероприятия, посвященного Дню металлурга, Алиханов рассказал, что сейчас в России готовятся к запуску несколько проектов, в том числе реализованных с господдержкой. Среди них Ловозерский Горно- обогатительный комбинат, Соликамский магниевый завод, Тырныаузское вольфрамово-молибденовое месторождение, Тастыгское литиевое месторождение и Ермаковское месторождение бериллия.

Министр также рассказал об инициативах частного бизнеса — так, группа компаний «Скайград» будет перерабатывать отвалы фосфогипса в Воскресенске. Минпромторг благодаря таким проектам рассчитывает сократить долю импорта в потреблении до 15 процентов.

Кроме того, продолжил он, есть инициативы от частных компаний. Например, группа компаний «Скайград» будет перерабатывать отвалы фосфогипса в Воскресенске. Благодаря этим проектам к 2030 году в России также планируется сократить долю импорта в потреблении РМ и РЗМ до 15 процентов, добавил Алиханов.

Ранее стало известно, что весной 2024 года Индия поставила алюминий в Россию впервые с начала 2009 года. В апреле республика экспортировала в РФ 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на сумму 16,5 миллиона долларов. При этом Россия является вторым крупнейшим в мире экспортером алюминия.