Россия впервые закупила алюминий в Индии

Индия в апреле впервые поставила в Россию алюминий на 16,5 миллиона долларов

Весной 2024 года Индия впервые поставила алюминий в Россию. Об этом со ссылкой на данные таможни республики пишет РИА Новости.

В апреле Индия экспортировала в РФ 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на сумму 16,5 миллиона долларов. Это первая закупка металла у страны как минимум с начала 2009 года, когда данные о поставках появились в открытом доступе. При этом Россия является вторым крупнейшим в мире экспортером алюминия. По итогам прошлого года поставки этого металла из РФ достигли 6,5 миллиарда долларов.

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов предположил, что импорт индийского алюминия может быть вызван трудностями с его покупкой на внутреннем рынке. Все российские предприятия, использующие это сырье, фактически «зажаты» между «Русалом» (единственный в стране производителем первичного алюминия) и небольшим числом заводов, выплавляющих вторичный алюминий, объяснил он. Поэтому покупка за рубежом позволяет компаниям снизить свою зависимость от сбытовой политики местных производителей, даже несмотря на долгий срок поставки из Азии, добавил Хазанов.

С начала 2024 года биржевые цены на алюминий в мире выросли более чем на четверть. В начале июня стоимость трехмесячных фьючерсов на поставку на Лондонской бирже металлов выросла до 2767,5 доллара за тонну и достигла рекордно высокого уровня за последние два года. С начала 2024-го прирост составил 28 процентов.