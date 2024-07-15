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11:43, 15 июля 2024Экономика

В России спрогнозировали нехватку кандидатов и докторов наук

«Ведомости»: эксперты спрогнозировали нехватку кандидатов и докторов наук в РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К 2035 году доля кандидатов и докторов наук среди профессорско-преподавательского состава (ППС) сократится до 42,6 и 6,9 процента соответственно. Об этом прогнозе со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС пишут «Ведомости».

Для сравнения, в 2023 году эти показатели составили 57,3 и 14,7 процента. По прогнозам экспертов, в абсолютных цифрах в РФ будет не хватать 18,2 тысячи кандидатов и 2,5 тысячи докторов наук. Аналитики отметили, что Россия уже отстает от стран-лидеров по глобальному инновационному индексу (ГИИ) по количеству выпускников аспирантуры. ГИИ ежегодно публикуется Всемирной организации интеллектуальной собственности, он основан на 81 показателе и отражает уровень инновационного развития государств.

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Уже сейчас количество выбывающих преподавателей с научными званиями превышает число аспирантов, которые готовятся их получить. По мнению вице-президента РАН, научного руководителя химического факультета МГУ Степана Калмыкова, одна из причин глобальной проблемы с подготовкой научных кадров — низкие стипендии аспирантов. Между научными руководителями и аспирантами сложился некий «социальный сговор», когда первые получают стаж педагогической работы, а вторые пользуются почти бесплатным общежитием, параллельно работая, и уходят из аспирантуры ближе к ее окончанию, добавил он.

Калмыков рассказал, что из аспирантуры уходит примерно каждый второй студент, так как не может совмещать работу и научную деятельность. На низкую стипендию аспирантов указал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он подчеркнул, что выплаты студентам должны быть такими, чтобы аспирант мог спокойно заниматься наукой, отвлекаясь только на педагогическую деятельность. Мажуга добавил, что между российскими вузами уже существует большая конкуренция за высший преподавательский состав.

Ранее в Думе предложили выплачивать социальные стипендии студентам, которые вступили в брак во время обучения и имеют несовершеннолетнего ребенка. В соответствии с законопроектом, подготовленным депутатами от фракции ЛДПР, выплата стипендии также полагается одиноким студентам с несовершеннолетними детьми, в том числе усыновителям и опекунам.

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