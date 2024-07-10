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03:05, 10 июля 2024Экономика

В России предложили выплачивать стипендию вступившим в брак студентам

В ГД предложили выплачивать стипендию вступившим в брак во время учебы студентам

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

В Госдуму 10 июля внесут законопроект о выплате социальных стипендий студентам, которые вступили в брак во время обучения и имеют несовершеннолетнего ребенка. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

Авторами инициативы стали депутаты от фракции ЛДПР. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об образовании». Они затронут студентов магистратуры, бакалавриата или специалитета, которые вступили в брак во время прохождения обучения. В соответствии с проектом, выплата стипендии также полагается одиноким студентам с несовершеннолетними детьми, в том числе усыновителям и опекунам.

Уточняется, что указанная выплата подлежит назначению вне зависимости от формы обучения студентов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении женатым студентам жилья для совместного проживания.

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      Марина Совина
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