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03:01, 15 июля 2024Россия

В России захотели наказывать за преследование

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование

Фото: Pixabay

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий штрафы за преследование, если в действиях нарушителя нет состава уголовного преступления, сообщает РИА Новости.

Согласно новой статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), злоумышленники, которые систематически пытаются причинить преследуемому нравственные страдания путем общения при его явном несогласии, причиняют ему беспокойство с помощью большого количества сообщений, а также злоупотребляют распространением информации о нем или о его родственниках, могут получить предупреждение или административный штраф в размере двух тысяч рублей, либо три тысячи рублей в тех случаях, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

За повторные нарушения преследователю может грозить административный арест на 15 суток.

Ранее стало известно, что Москвич три года преследовал бывшую жену с помощью GPS-маячков и камер в подъездах.

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      Марина Совина
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