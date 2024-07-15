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09:54, 15 июля 2024Силовые структуры

В российских городах иностранцы собирали деньги на оружие для исламистов и попались

В Новосибирске и Омске задержаны африканцы за сбор денег для исламистов

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Новосибирске и Омске задержаны мигранты из Африки, которые собирали деньги на оружие для исламистской террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело. По информации омского УФСБ России, среди задержанных — один россиянин, житель Омска. Он находится под стражей.

По данным правоохранителей, злоумышленники — уроженцы Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Они общались с представителем запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Их обучали по экстремистских книгам взрывному делу и созданию бомб. Кроме того, африканцы получали деньги на оружие для боевиков и собирались уехать из России и присоединиться к террористам.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Пензенской области за перевод денежных средств знакомому из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

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      Анна Габай
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