В российском регионе на фоне воздушной опасности беспилотник упал на электроподстанцию

Артамонов: в Липецкой области БПЛА упал на территории электроподстанции

В Липецкой области беспилотник упал на территории электроподстанции, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Игорь Артамонов.

Губернатор уточнил, что дрон упал в Становлянском округе. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Работа электроподстанции не была нарушена, жертв в результате падения БПЛА не последовало.

Атака беспилотников произошла на фоне объявленного сигнала воздушной опасности, о котором предупредили в МЧС. В настоящее время красный уровень опасности для Становлянского муниципального округа, сообщил Артамонов. Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

В ночь на 15 июля система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз