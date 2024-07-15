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01:51, 15 июля 2024Россия

Шесть беспилотников ВСУ сбили над российским регионом

Богомаз: шесть беспилотников ВСУ самолетного типа сбиты над Брянской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила шесть украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Четыре дрона уничтожены над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее система ПВО сбила беспилотник в Почепском районе Брянской области.

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      Марина Совина
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