Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: беспилотник сбили в Почепском районе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Почепском районе Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно районе был замечен БПЛА и насколько далеко ему удалось проникнуть вглубь российского региона.

