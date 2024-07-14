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08:07, 14 июля 2024Россия

Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: беспилотник сбили в Почепском районе

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Почепском районе Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно районе был замечен БПЛА и насколько далеко ему удалось проникнуть вглубь российского региона.

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      Евгений Силаев
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