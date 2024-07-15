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15:10, 15 июля 2024Мир

В спасении Трампа от пули увидели божественный след Кришны

Движение Харе Кришна увидело божественный след в спасении Трампа от пули

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Международное общество сознания Кришны, также известное как Движение Харе Кришна, увидело божественный след в спасении экс-президента США Дональда Трампа от пули во время покушения на политика на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает Hindustan Times.

Представитель сообщества Радхарам Дас рассказал, что в июле 1976 года Дональд Трамп помог Движению организовать фестиваль Ратха-ятра — один из главных праздников в вайшнавской традиции индуизма, связанный с одной из форм Кришны — божеством Джаганнатха.

«Да, конечно, это божественное вмешательство. Ровно 48 лет назад Дональд Трамп спас фестиваль Ратха-ятра. Сегодня, когда мир снова празднует фестиваль Ратха-ятра, Трамп подвергся нападению, и Джаганнатх отплатил ему тем же, спасая его», — заявил он.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

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      Лина Пивоварова
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