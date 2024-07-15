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08:26, 15 июля 2024Мир

В США заявили об уникальном моменте для НАТО

Экс-главком Ставридис: НАТО находится на пике своего могущества

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

НАТО находится на пике своего могущества и переживает максимальное сплочение союзников за всю свою историю. Об этом заявил отставной адмирал Военно-морских сил США и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис в интервью «The Cats Roundtable».

«Мои доказательства таковы: на момент основания их [стран-членов альянса] было 12, а сегодня их 32. Они представляют половину мирового ВВП, у нас 3 миллиона молодых мужчин и женщин под ружьем, у нас 800 крупных военных кораблей в море, у нас 15 000 боевых самолетов. Огромные возможности», — рассказал экс-главком военного блока.

Ставридис также добавил, что он доволен фактом существования НАТО. По его словам, альянс ставит перед собой задачу сдерживания России и будет проводить данную политику в будущем.

Ранее Ставридис заявил, что российский ледокольный флот превосходит любые аналогичные суда стран НАТО. По мнению экс-главкома НАТО, российские суда обладают значительным наступательным потенциалом, которым не могут похвастаться корабли аналогичного класса стран Североатлантического альянса.

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      Максим Габриелян
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