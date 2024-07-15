Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 15 июля 2024Мир

В Венгрии опровергли сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

Demokrata: сообщения о предотвращенном покушении на Орбана — фейк
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Появившаяся информация о предотвращении попытки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не соответствует действительности. Об этом сообщил главный редактор венгерского издания Demokrata Андраш Бенчик, передает РИА Новости.

Он отметил, что эта «новость» распространялась с фальшивого сайта. «Это абсолютно фейковая новость. (...) Не было покушения», — заявил главред.

Таким образом он прокомментировал публикацию на сайте Demokrata.net, в которой говорилось, что венгерские спецслужбы предотвратили покушение на премьера перед его визитом в Россию 5 июля.

13 июля произошло покушение на экс-президента США Дональда Трампа. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок, открывший огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал политик, был ликвидирован.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

      В Киеве признали общение части украинцев на русском языке

      Госохрану Трампа усилили после покушения

      Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом

      Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

      Новой девушкой Джонни Деппа оказалась российская модель

      Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»

      Российский губернатор отреагировал на желание жителей обратиться к Путину

      В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат

      В Венгрии опровергли сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше