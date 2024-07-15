В Венгрии опровергли сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

Demokrata: сообщения о предотвращенном покушении на Орбана — фейк

Появившаяся информация о предотвращении попытки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не соответствует действительности. Об этом сообщил главный редактор венгерского издания Demokrata Андраш Бенчик, передает РИА Новости.

Он отметил, что эта «новость» распространялась с фальшивого сайта. «Это абсолютно фейковая новость. (...) Не было покушения», — заявил главред.

Таким образом он прокомментировал публикацию на сайте Demokrata.net, в которой говорилось, что венгерские спецслужбы предотвратили покушение на премьера перед его визитом в Россию 5 июля.

13 июля произошло покушение на экс-президента США Дональда Трампа. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок, открывший огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал политик, был ликвидирован.