Варламов высказался о будущем российских блогеров в случае замедления YouTube

Варламов: будущее блогеров при замедлении YouTube будет зависеть от алгоритмов

Популярный российский ютубер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оценил будущее российских блогеров в случае замедления YouTube в России. Видео с его комментарием доступно на YouTube.

Варламов заявил, что не перестанет выпускать контент на YouTube в случае замедления платформы на территории России. По словам блогера, будущее российских ютуберов во многом зависит от алгоритмов платформы. «Помогут ли они блогерам вернуть трафик и будет ли YouTube вообще как-то заинтересован в этом? (...) Посмотрим», — отметил он.

Ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев сообщил, что замедление работы YouTube и снижение качества роликов могут происходить из-за того, что корпорация Google перестала должным образом обслуживать оборудование, которое поддерживает работоспособность сервиса в России.

В пятницу, 12 июля, «Ростелеком» предупредил, что в России могут наблюдаться проблемы в работе YouTube из-за технических сложностей. Уточнялось, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.