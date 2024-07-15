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11:25, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Варламов высказался о будущем российских блогеров в случае замедления YouTube

Варламов: будущее блогеров при замедлении YouTube будет зависеть от алгоритмов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский ютубер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) оценил будущее российских блогеров в случае замедления YouTube в России. Видео с его комментарием доступно на YouTube.

Варламов заявил, что не перестанет выпускать контент на YouTube в случае замедления платформы на территории России. По словам блогера, будущее российских ютуберов во многом зависит от алгоритмов платформы. «Помогут ли они блогерам вернуть трафик и будет ли YouTube вообще как-то заинтересован в этом? (...) Посмотрим», — отметил он.

Ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев сообщил, что замедление работы YouTube и снижение качества роликов могут происходить из-за того, что корпорация Google перестала должным образом обслуживать оборудование, которое поддерживает работоспособность сервиса в России.

В пятницу, 12 июля, «Ростелеком» предупредил, что в России могут наблюдаться проблемы в работе YouTube из-за технических сложностей. Уточнялось, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.

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      Олег Давыдов
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