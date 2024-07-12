В Госдуме объяснили проблемы с YouTube недолжным обслуживанием со стороны Google

Ткачев: Google перестал должным образом обслуживать оборудование для YouTube

Замедление работы YouTube и снижение качества роликов могут происходить из-за того, что корпорация Google перестала должным образом обслуживать вычислительное оборудование, которое поддерживает работоспособность сервиса в России. Об этом RTVI сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

«Для того чтобы его обрабатывать в том же виде, который был ранее, нужно, соответственно, покупать дополнительное оборудование», — сказал депутат и отметил, что сейчас «оборудование не покупается, не обслуживается».

В пятницу, 12 июля, в «Ростелекоме» предупредили, что в России могут быть сбои в работе YouTube из-за технических проблем. Уточнялось, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.

В Роскомнадзоре отметили, что им «нечего добавить к данным «Ростелекома» о возможных неполадках в работе видеохостинга».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, подтвердил, что ответственность за проблемы YouTube в России лежит на корпорации Google.