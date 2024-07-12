Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:07, 12 июля 2024Интернет и СМИ

В Совфеде заявили об ответственности Google за технические проблемы YouTube

Клишас заявил, что Google ответственна за технические проблемы YouTube в России

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал сообщение «Ростелекома» о том, что россияне могут столкнуться со сбоями в работе YouTube из-за технических проблем. Слова сенатора передает ТАСС.

«Вся ответственность за проблемы YouTube в России лежит на [корпорации] Google», — заявил Клишас.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре не стали ничего добавлять к информации «Ростелекома» о возможных неполадках в работе YouTube. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил, что в России есть качественные альтернативы YouTube.

В пятницу, 12 июля, в «Ростелекоме» предупредили, что в России могут быть сбои в работе YouTube из-за технических проблем. Уточнялось, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности о родителях 16 освобожденных из квартиры садистов детей

      Россияне описали свой идеальный отпуск

      В Перми начали искать выбросившую в мусор чемодан с телом ребенка россиянку

      В России захотели ужесточить ответственность за организацию нелегальной миграции

      Российскому ребенку с редким диагнозом СМА одобрили выдачу необходимого лекарства

      В МИД ответили на вопрос о мирном плане Трампа по Украине

      Выдачу льготной ипотеки в России оценили

      В России ответили на слова Трампа о начале конфликта на Украине

      Фурри собрали восемь миллионов рублей для помощи пожилым собакам

      Ударившего подростка чеченского блогера лишили водительских прав

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше