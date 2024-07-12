В Совфеде заявили об ответственности Google за технические проблемы YouTube

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал сообщение «Ростелекома» о том, что россияне могут столкнуться со сбоями в работе YouTube из-за технических проблем. Слова сенатора передает ТАСС.
«Вся ответственность за проблемы YouTube в России лежит на [корпорации] Google», — заявил Клишас.
Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре не стали ничего добавлять к информации «Ростелекома» о возможных неполадках в работе YouTube. Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил, что в России есть качественные альтернативы YouTube.
В пятницу, 12 июля, в «Ростелекоме» предупредили, что в России могут быть сбои в работе YouTube из-за технических проблем. Уточнялось, что в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео.