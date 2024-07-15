Российские виноделы заявили о потерях урожая из-за жары

Винодел Опарин: в РФ могут потерять 10-20 процентов урожая винограда из-за жары

В 2024 году в России будет наблюдаться редкий феномен — отдельные сорта винограда созреют уже в 20-х числах июля, заявил директор по сельскому хозяйству агрофирмы «Южная» Иван Чурсин. Его прогнозы приводит РБК.

Однако из-за раннего созревания практически весь сортовой состав будет готов к сбору в августе и начнет быстро увядать, что обернется большими потерями. В такой ситуации многое будет зависеть от скорости уборки и переработки на предприятиях. Кроме того, из-за жары виноград созреет очень быстро, однако некоторые сорта не успеют достичь фенологической зрелости. Иными словами, возможны проблемы с кислотностью.

В свою очередь, винодел и создатель винодельческого кооператива под Анапой Геннадий Опарин спрогнозировал, что ягоды и грозди будут меньшего размера, в них будет меньше воды. Кроме того, из-за жары и ранней уборки есть риск потерять 10-15, а то и 20 процентов урожая.

Ранее сообщалось, что виноград вошел в список самых подорожавших за год продуктов питания. Он, как и бананы, вырос в цене на 32,4 процента.

В марте 2024 года в России вступили в силу новые требования к маркировке винодельческой продукции. Отныне на этикетке следует размещать данные о ее виде, производителе и сорте винограда.