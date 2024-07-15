Волочкова заинтересовалась дуэтом с SHAMAN

Балерина Волочкова заявила о готовности станцевать в клипе SHAMAN

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова оценила идею коллаборации с певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Ее слова с фестиваля VK-Fest 2024 в Лужниках приводит «Пятый канал».

Танцовщица заявила, что ей интересен дуэт с популярным исполнителем. По словам Волочковой, они оба с SHAMAN являются патриотами России.

Балерина отметила, что стесняется петь вместе с Дроновым, несмотря на наличие вокального опыта. «Я с такой скромностью отношусь к себе и считаю, что с таким состоявшимся исполнителем мне было бы неловко это сделать. Хотя как патриот я просто могла бы в этом клипе, кстати, станцевать. Надо предложить SHAMAN», — заключила она.

Ранее частично потерявшего слух SHAMAN сравнили с немецким композитором Людвигом ван Бетховеном.