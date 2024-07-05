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14:10, 5 июля 2024Культура

SHAMAN сравнили с Бетховеном

Частично потерявшего слух SHAMAN сравнили с Бетховеном

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Педагог по вокалу Анна Комлевская сравнила российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) с немецким композитором Людвигом ван Бетховеном. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Поводом для сравнения послужило признание SHAMAN в том, что он частично потерял слух из-за заболевания отитом в раннем детстве. Комлевская отметила, что это обстоятельство совершенно не помешало певцу творчески развиваться. «Артист прекрасно попадает в ноты, у него нет проблем с музыкальным слухом, координацией голоса и слуха», — пояснила она.

Комлевская вспомнила не только о Бетховене, но и об исполнителе Николае Носкове, который смог восстановить вокал после проблем со здоровьем. «Человеческий организм адаптируется даже к самым сложным условиям», — заключила она.

Ранее под песню SHAMAN встал президент Владимир Путин. Композицию Дронова «Встанем» исполнили на концерте в Пхеньяне по случаю визита российского лидера.

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      Мария Рюрикова
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