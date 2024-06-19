Путин встал под песню SHAMAN во время концерта в Пхеньяне

Президент России Владимир Путин встал под песню исполнителя SHAMAN во время концерта в Пхеньяне. Об этом рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в своем репортаже.

Выступление состоялось по случаю визита российского лидера в Северную Корею. На концерте были исполнены композиции «С чего начинается Родина» и «Священная война», а также хит SHAMAN «Встанем».

«Под эту песню Владимир Путин, смущенно посмотрев на коллегу, как мне показалось (я сидел близко и видел), собственно говоря, встал. Поднялся и весь зал», — отметил Колесников.

Путин прибыл в Пхеньян для участия в переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В ходе встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.