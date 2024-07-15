Встреча освобожденного в суде генерал-майора Попова с друзьями попала на видео

Встреча освобожденного в суде генерал-майора Попова с друзьями попала на видео

Встреча освобожденного после перевода под домашний арест из СИЗО генерал-майора Ивана Попова с друзьями на выходе из здания суда попала на видео. Ролик в понедельник, 15 июля, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как экс-командующий 58-й армией в сопровождении адвоката и телеоператоров подходит к друзьям, на которых надеты майки с его изображением. Они обнимаются и позже позируют подошедшим корреспондентам.

Ранее 15 июля четыре друга бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова пришли к 235-му гарнизонному военному суду, где рассматривалось его дело, в футболках с изображением Попова.