Закрывшая Трампа при покушении телохранительница оказалась уроженкой России

«Типичная Рязань»: закрывшая Трампа при покушении девушка родилась в России

Телохранительница, закрывшая экс-президента США Дональда Трампа при покушении, якобы родилась в России. Об этом пишет Telegram-канал «Типичная Рязань».

По их данным, девушка родилась в Рязанской области, была ученицей рязанского тренера, мастера спорта Ольги Новиковой. Вместе с семьей в 2000 году она переехала в США.

В Америке девушка отучилась в университете, а затем окончила школу частных телохранителей.

Информацию о российском происхождении подтвердил политолог Алексей Чадаев.

О покушении на жизнь бывшего президента США стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелка ликвидировали в 140 метрах от трибуны, где выступал политик. Позднее сообщалось, что дома и в машине у стрелка нашли взрывные устройства.