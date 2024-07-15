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21:18, 15 июля 2024Из жизни

Затонувшие корабли Второй мировой войны стали угрожать живым организмам

Затонувшие у побережья Австралии корабли обеспокоили экологов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Экологи из Австралии заявили о затонувших кораблях, представляющих угрозу для морской экосистемы. Об этом пишет Forbes.

В годы Второй мировой войны воды Тихого океана рядом с австралийским побережьем были ареной ожесточенных боев между союзниками и Японией. Обломки десятков затонувших судов по-прежнему лежат на дне, и с каждым годом их состояние ухудшается: металл истлевает, и в воду попадают корабельное топливо и химикаты. Это обеспокоило экологов, которые полагают, что выброс токсичных веществ угрожает живым организмам и экосистемам.

Для решения проблемы австралийские власти собрали команду инженеров-нефтяников, морских археологов и историков. Они идентифицировали шесть кораблей, которые представляют существенную опасность для окружающей среды. Два из них находятся в Национальном морском коралловом парке.

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После тщательных исследований, которые определят точное количества нефти и химических веществ в кораблях, к месту кораблекрушений отправятся водолазы. Они попытаются выкачать топливо и другие опасные субстанции, которые там остаются.

Ранее сообщалось, что в археологическом парке Геркуланум на юге Италии вновь открыли для посетителей древнеримский пляж. Он почти 2000 лет был погребен под пеплом после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

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