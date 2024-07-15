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16:04, 15 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал срок вступления Украины в НАТО

Зеленский: Украина получит членство в НАТО после окончания конфликта

Фото: Benoit Doppagne / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Украина получит членство в НАТО после окончания вооруженного конфликта с Москвой. Такой срок вступления Киева в Североатлантический альянс назвал президент Украины Владимир Зеленский, его слова в Telegram приводит издание «Страна.ua».

«Мы не получили на этом саммите того, чего не может получить Украина, если она в войне. Приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончится война», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что после окончания конфликта в соответствии со стандартным протоколом, регулирующим присоединение к военному блоку нового государства, членство Киева в альянсе будут должны одобрить все страны — участницы НАТО.

Ранее стало известно о разочаровании команды Зеленского итогами июльского саммита НАТО в Вашингтоне. По информации прессы, в офисе украинского президента растет отчаяние из-за отсутствия конкретных решений по результатам мероприятия.

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      Глеб Палехов
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