Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 15 июля 2024Бывший СССР

Окружение Зеленского рассказало о разочаровании саммитом НАТО

Bild: окружение Зеленского разочаровано итогами саммита НАТО в Вашингтоне
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Окружение президента Украины Владимира Зеленского разочаровано итогами саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом пишет Bild со ссылкой на украинских чиновников.

Как заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер, в офисе Зеленского отмечается растущее отчаяние из-за отсутствия конкретных решений по итогам мероприятия. Особенное недовольство вызвало отсутствие разрешений на удары переданным Киеву оружием вглубь территории России.

«Там [в офисе Зеленского] надеются, что [президент США Джо] Байден, возможно, наконец изменит отношение к ударам западным оружием по России», — рассказал один из чиновников.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолеты Вооруженных сил России в воздушном пространстве Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро

      Москвичей призвали не гадать на ромашках

      «Большая проблема с комбригом». Бригаду ВСУ проверят после сообщений о крупных потерях

      Пугающие облака-воронки зависли над российским регионом

      Ведущая Первого канала посетила Уругвай и раскрыла удивившую ее особенность страны

      В Венгрии заявили о предвидении Трампом попытки покушения

      Не поступивший в колледж российский подросток сделал коктейли Молотова для мести

      Назван самый выгодный формат отдыха в Анапе

      Почти половина украинцев отказались стыдить уклонистов

      Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше