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21:43, 14 июля 2024Мир

В НАТО оценили возможность ударов по российским самолетам над Украиной

Столтенберг: Польша как член НАТО не будет сбивать самолеты ВС РФ над Украиной
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Janine Schmitz / Global Look Press

Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолеты Вооруженных сил (ВС) России в воздушном пространстве Украины, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает украинское издание «Страна» в Telegram.

Он уточнил, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте. «Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — оценил он возможность таких ударов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не будет участником конфликта на Украине.

Также Столтенберг рассказал, что конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО. По его словам, с 2022 года зафиксированы значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно устранить.

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      Марина Совина
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