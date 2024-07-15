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16:55, 15 июля 2024Бывший СССР

Зеленский ответил на сравнение Сырского и Залужного на посту главкома ВСУ

Зеленский отказался сравнивать Сырского и Залужного на посту главкома ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сравнивать успехи Алекандра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с работой его предшественника — генерала Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хочу сравнивать, я ко всем отношусь с соответствующим уважением, каждый исполняет или исполнял свое задание на своем месте», — ответил украинский лидер на просьбу журналиста оценить успехи Сырского на посту главкома с учетом неудач ВСУ на харьковском направлении.

Он добавил, что также не знает, что случилось бы с украинской армией, если бы Залужный сохранил свой пост.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров связал готовность Киева к диалогу с Москвой с неудачами ВСУ на поле боя. По его словам, Зеленского принудили к смене позиции по переговорам иностранные партнеры.

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      Глеб Палехов
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