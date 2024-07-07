Экс-депутат Рады: Киев готов к диалогу через посредников из-за военных неудач

Готовность Киева к диалогу с Москвой через посредников связана с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости.

6 июля советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность передать России мирные предложения через посредников. По мнению Килинкарова, таким образом Киев пытается «как-то свое поражение на поле боя конвертировать в политико-дипломатическую победу». При этом он усомнился в работоспособности данной схемы.

Килинкаров отметил, что для урегулирования кризиса необходим прямой диалог Украины и России. Экс-депутат Рады обратил внимание, что «перелом произошел после глобального саммита» в Швейцарии, итогом которого, по его словам, стало принуждение Зеленского к смене позиции по переговорам. «Сейчас идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с Россией не напрямую», — подчеркнул он.

Килинкаров объяснил, что Киев избегает прямого диалога с Москвой, чтобы это не восприняли как поражение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах. По его словам, Москва не может пойти на это в надежде на позитивные шаги со стороны Киева. Это будет невозможным, пока есть вероятность, что ВСУ используют перерыв для наращивания сил.