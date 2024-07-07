Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 7 июля 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил готовность Киева к диалогу через посредников

Экс-депутат Рады: Киев готов к диалогу через посредников из-за военных неудач

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Готовность Киева к диалогу с Москвой через посредников связана с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости.

6 июля советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность передать России мирные предложения через посредников. По мнению Килинкарова, таким образом Киев пытается «как-то свое поражение на поле боя конвертировать в политико-дипломатическую победу». При этом он усомнился в работоспособности данной схемы.

Килинкаров отметил, что для урегулирования кризиса необходим прямой диалог Украины и России. Экс-депутат Рады обратил внимание, что «перелом произошел после глобального саммита» в Швейцарии, итогом которого, по его словам, стало принуждение Зеленского к смене позиции по переговорам. «Сейчас идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с Россией не напрямую», — подчеркнул он.

Килинкаров объяснил, что Киев избегает прямого диалога с Москвой, чтобы это не восприняли как поражение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о переговорах. По его словам, Москва не может пойти на это в надежде на позитивные шаги со стороны Киева. Это будет невозможным, пока есть вероятность, что ВСУ используют перерыв для наращивания сил.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Япония предложила РФ выгодную сделку по Курилам. Путин отказался и удивил Китай. В чем заключалась идея Токио?

      Военкор показал видео с «загонной охотой» на украинскую БМП Bradley

      Французский политик восхитился отказом российских борцов от Олимпиады-2024

      Экс-депутат Рады объяснил готовность Киева к диалогу через посредников

      Принцесса Уэльская сделала публичное заявление

      В МИД России усомнились в демократичности выборов во Франции

      Премьера Болгарии раскритиковали за слова о переговорах Украины с Россией

      Уругвай отреагировал на мирный план Бразилии и Китая по Украине

      Названы сроки восстановления газопровода под Алуштой

      Ушедший служить киевский журналист рассказал о настроениях среди солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше