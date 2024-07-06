В офисе Зеленского нашли способ передать России мирные предложения

Подоляк: Киев может передать России свои мирные предложения через посредников

Киев допускает возможность передать России свои мирные предложения через посредников. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В эфире телемарафона Подоляк подчеркнул, что подобный способ работал при заключении зерновой сделки.

По его словам Подоляка, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан таким посредником не является. Он подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», то значит, что страна не готова к миссии посредничества.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву. В столице он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».

2 июля Виктор Орбан посетил Киев, где у него прошли переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня.