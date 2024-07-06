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22:52, 6 июля 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского нашли способ передать России мирные предложения

Подоляк: Киев может передать России свои мирные предложения через посредников
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: STAFF / Reuters

Киев допускает возможность передать России свои мирные предложения через посредников. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В эфире телемарафона Подоляк подчеркнул, что подобный способ работал при заключении зерновой сделки.

По его словам Подоляка, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан таким посредником не является. Он подчеркнул, что когда кто-то выступает «за немедленное прекращение огня», то значит, что страна не готова к миссии посредничества.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву. В столице он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».

2 июля Виктор Орбан посетил Киев, где у него прошли переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе переговоров политики обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине. Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня.

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