Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

Мобилизация на Украине идет по плану, но новобранцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает учебных площадок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины.
Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в стране спустя два месяца после вступления в силу соответствующего закона. По его словам, одной из главных проблем с набором в ВСУ является нехватка тренировочных площадок для новобранцев.
«Можно ли их расширить? Уже идет расширение», — заявил политик. Он также рассказал, что в рамках двустороннего соглашения с Польшей по безопасности страны договорились об обучении солдат ВСУ за пределами Украины.
Ранее Зеленский объяснил просьбу к Польше сбивать российские ракеты. По его словам, НАТО должно сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, чтобы не остаться без газа зимой.