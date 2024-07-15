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16:36, 15 июля 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

Зеленский: мобилизация идет по плану, новобранцам не хватает учебных площадок

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Мобилизация на Украине идет по плану, но новобранцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает учебных площадок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины.

Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в стране спустя два месяца после вступления в силу соответствующего закона. По его словам, одной из главных проблем с набором в ВСУ является нехватка тренировочных площадок для новобранцев.

«Можно ли их расширить? Уже идет расширение», — заявил политик. Он также рассказал, что в рамках двустороннего соглашения с Польшей по безопасности страны договорились об обучении солдат ВСУ за пределами Украины.

Ранее Зеленский объяснил просьбу к Польше сбивать российские ракеты. По его словам, НАТО должно сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, чтобы не остаться без газа зимой.

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      Юрий Леонов
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