Зеленский рассказал об одной проблеме с мобилизацией

Зеленский: мобилизация идет по плану, новобранцам не хватает учебных площадок

Мобилизация на Украине идет по плану, но новобранцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает учебных площадок. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины.

Зеленский прокомментировал ситуацию с мобилизацией в стране спустя два месяца после вступления в силу соответствующего закона. По его словам, одной из главных проблем с набором в ВСУ является нехватка тренировочных площадок для новобранцев.

«Можно ли их расширить? Уже идет расширение», — заявил политик. Он также рассказал, что в рамках двустороннего соглашения с Польшей по безопасности страны договорились об обучении солдат ВСУ за пределами Украины.

Ранее Зеленский объяснил просьбу к Польше сбивать российские ракеты. По его словам, НАТО должно сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, чтобы не остаться без газа зимой.