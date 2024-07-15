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11:05, 15 июля 2024Россия

Жителям российского региона начали платить тысячи рублей за информацию об одном нарушении

В Амурской области начали платить за информацию о нетрезвых водителях

Фото: Erik Witsoe / Unsplash

Власти Амурской области с 15 июля начали платить от пяти тысяч рублей за информацию о нетрезвых водителях. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Механизм вознаграждение граждан разработан по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова. Средства на выплаты будут выделять из областного бюджета. В сообщении уточняется, что речь идет не только об алкогольном, а также о наркотическом опьянении, вызванном употреблением психотропных средств и психоактивных веществ.

За информацию о первичном нарушении жителям Амурской области выплатят пять тысяч рублей, о повторном — семь тысяч рублей. Уточняется, что право на получение вознаграждения имеют совершеннолетние граждане. Кроме того, правонарушение должно быть совершено на территории региона.

Ранее в России водителей захотели штрафовать за езду без страховки с помощью дорожных камер. Как стало известно, инициативу прорабатывают МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков. По задумке авторов, это поможет повысить защищенность водителей от разорения в случае дорогостоящих ДТП.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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