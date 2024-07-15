Журналистку Машу Гессен заочно осудили по делу о фейках о Российской армии

В Москве суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен по делу о фейках

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима журналистку Машу Гессен по делу о фейках о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Журналистку признали виновной по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК РФ.

8 декабря 2023 года МВД России объявило Гессен в розыск. В 2013 году она уехала из России. Дело завели после одного из интервью.