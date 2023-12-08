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16:22, 8 декабря 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен

МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен из-за уголовной статьи

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен. Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска МВД РФ.

В базе сказано, что ее ищут в связи с уголовной статьей. Однако более подробной информации нет.

Ранее на нее возбудили дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. По данным ТАСС, это случилось после одного из ее интервью.

В 2013 году Гессен уехала из России.

Ранее МВД России объявило в розыск лидера организации «Гражданское общество» и активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в России иноагентом) по уголовной статье.

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