МВД объявило в розыск обвиненного в реабилитации нацизма либертарианца Светова

МВД РФ разыскивает либертарианца Михаила Светова по уголовной статье

Российское МВД объявило в розыск лидера организации «Гражданское общество» и активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в России иноагентом) по уголовной статье. Это, по данным «Ленты.ру», следует из базы розыска МВД РФ.

По какой именно статье разыскивается либертарианец, в базе не сообщается.

В августе Следственный комитет обвинил Светова в реабилитации нацизма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, по которому ему грозит штраф или лишение свободы сроком на три года.

Михаил Светов является автором YouTube-канала SVTV, а также председателем общественно-политического движения «Гражданское общество».