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18:43, 2 августа 2023Силовые структуры

СК возбудил против лидера «Гражданского общества» дело о реабилитации нацизма

СК возбудил против иноагента Светова уголовное дело о реабилитации нацизма

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) обвинил лидера организации «Гражданское общество», активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в России иноагентом) в реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Светова возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф или лишение свободы на три года.

В 2019 году активиста обвинили в преступлении по статье 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетних») УК РФ. В ноябре 2022 года его признали иноагентом.

Михаил Светов — автор YouTube-канала «SVTV» , а также председатель общественно-политического движения «Гражданское общество».

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