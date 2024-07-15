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09:17, 15 июля 2024Ценности

Зои Кравиц снялась с обнаженной грудью для модного бренда

Фото: @ysl

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц снялась топлес для фотокниги французского бренда Saint Laurent. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В рамках работы 35-летняя дочь актера и музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне предстала в нескольких откровенных образах. Так, в том числе она позировала с обнаженной грудью у окна, а также лежа на матрасе.

Кроме того, знаменитость надела стринги и капроновые колготки, разорвав последние на ягодицах руками. В то же время артистка примерила прозрачные бюстгальтер, боди и платье. Кроме того, в съемке принял участие актер Джереми Аллен Уайт.

Известно, что упомянутая книга получила название Zoe, а автором кадров выступил южноафриканский фотограф и режиссер Хенрик Пуриенн. «Книга отражает давние отношения между актрисой и креативным директором Saint Laurent Энтони Ваккарелло. В реальной жизни, как и в своей работе, Кравиц олицетворяет уверенность, современную чувственность, которая является сущностью женщины Saint Laurent», — говорится на сайте марки.

В апреле Зои Кравиц посетила бродвейский мюзикл «Кабаре» в прозрачном платье без бюстгальтера.

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      Алина Гостева
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