Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская певица Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская актриса и певица Зои Кравиц посетила бродвейский мюзикл «Кабаре» в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость вышла в свет в черном прозрачном платье длины мини и тонких капроновых колготках. При этом она отказалась от бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь. Кроме того, звезда надела туфли на каблуках и пальто в тон наряду.

В качестве аксессуаров она выбрала небольшую сумку и серьги-капли. Волосы ее были аккуратно собраны, макияж — в нейтральных тонах.

В ноябре 2023 года Зои Кравиц заметили с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей. Папарацци заметили знаменитость на ужине вместе с женихом, голливудским актером Ченнингом Татумом, в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе.