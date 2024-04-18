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10:18, 18 апреля 2024Ценности

Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская певица Зои Кравиц вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера
Зои Кравиц

Зои Кравиц. Фото: Tom Nicholson / Reuters

Американская актриса и певица Зои Кравиц посетила бродвейский мюзикл «Кабаре» в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя знаменитость вышла в свет в черном прозрачном платье длины мини и тонких капроновых колготках. При этом она отказалась от бюстгальтера, прикрывая руками обнаженную грудь. Кроме того, звезда надела туфли на каблуках и пальто в тон наряду.

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В качестве аксессуаров она выбрала небольшую сумку и серьги-капли. Волосы ее были аккуратно собраны, макияж — в нейтральных тонах.

В ноябре 2023 года Зои Кравиц заметили с помолвочным кольцом за 44 миллиона рублей. Папарацци заметили знаменитость на ужине вместе с женихом, голливудским актером Ченнингом Татумом, в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе.

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      Екатерина Ештокина
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