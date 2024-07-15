Звезда шоу ТНТ рассказала о слезах из-за комментариев в интернете

Участница «Женского стендапа» Мягкова заявила о слезах из-за критики внешности

Креативный продюсер и участница популярного юмористического шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова рассказала о слезах из-за комментариев в интернете. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Юмористка сообщила, что в соцсетях ей написали комментарии о том, что она набрала вес и у нее далеко посаженные глаза. «Я уже не знаю, как это еще остановить. Мне 41 год, я никогда не была худой и никогда не стану, и я так живу всю жизнь, и так дальше и проживу! Я не фитнес-модель, которая работает своей внешностью и зарабатывает на этом, чтобы вы так пристально следили за моим весом. Я — человек! И мне не хочется плакать по утрам», — пожаловалась звезда ТНТ.

Мягкова назвала злобными людей, которые критикуют ее внешность, и попросила отстать от нее. Юмористка призналась, что плакала из-за комментариев о ее внешности.

Ранее Мягкова рассказала о пожаре во время съемок программы «Женский стендап». По ее словам, из-за пожара время на подготовку к съемке было ограничено. Также в помещении они чувствовали сильный запах гари.